Krankenhausreif geschlagen Jüdischer Student bei Streit über Nahostkonflikt in Berlin verletzt

Ein jüdischer Student musste nach einem eskalierten Streit zum Nahost-Konflikt in Berlin im Krankenhaus behandelt werden. Der 30-Jährige und ein 23-jähriger Mitstudent waren am Freitag aneinandergeraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zunächst hatte sich demnach ein Streitgespräch zwischen dem Jüngeren mit pro-palästinensischer Einstellung und dem Älteren mit pro-israelischen Ansichten entwickelt. Im Verlauf des Streits soll der Jüngere den Älteren unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser stürzte.