Nahostkonflikt Netanjahu will Rafah-Offensive in Kürze vom Kabinett billigen lassen

Netanjahu ging in seinem Beitrag auch auf die laufenden Verhandlungen über eine befristete Waffenruhe im Krieg gegen die islamistische Hamas und eine Freilassung von Geiseln ein. Er habe deshalb am Freitag eine Delegation zu den indirekten Gesprächen nach Paris entsandt. Noch am Samstagabend wolle sich das Kabinett über die nächsten Schritte in diesem Verhandlungsprozess beraten, schrieb er. Israelische Vertreter hatten zuvor am Samstag erklärt, dass bis zu einer Einigung noch eine gute Wegstrecke zurückzulegen sei.