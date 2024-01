Botschaften gegen Hisbollah Hacker greifen Flughafen von Beirut an

Beirut · Der Flughafen von Beirut ist am Sonntag Ziel eines Cyberangriffs geworden. Wie libanesische Medien berichteten, wurden auf Bildschirmen an den Terminals die Angaben zu Abflügen und Ankünften durch Botschaften ersetzt, in denen die mächtige Hisbollah kritisiert wurde.

07.01.2024 , 21:44 Uhr

Rafik Hariri International Airport in Beirut. Foto: AP/Hassan Ammar

Der Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist zum Ziel eines ungewöhnlichen Angriffs geworden. Hacker griffen am Sonntagabend die IT-Systeme des internationalen Flughafens Rafic Hariri an, wie der geschäftsführende Tourismusminister Walid Nassar der Staatsagentur NNA zufolge bestätigte. Auf Bildschirmen wurden den Reisenden statt Abflugs- und Ankunftszeiten plötzlich Botschaften gegen die schiitische Hisbollah angezeigt. Auch die Gepäckförderanlage wurde demnach vorübergehend gestört. Die Botschaften richteten sich gegen die im Libanon mächtige Hisbollah, deren Konfrontationen mit Israels Armee sich im Zuge des Gaza-Kriegs immer weiter verschärft haben, und direkt gegen Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. „Hassan Nasrallah, du wirst keine Verteidiger mehr haben, wenn der Libanon in den Krieg gezogen wird“, war dort zu lesen. Die Hisbollah trage die Konsequenzen. „Wir kämpfen im Namen von niemandem.“ Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke. Die Waffen von Hamas, Islamischem Dschihad und Hisbollah Raketenbeschuss auf Israel Die Waffen von Hamas, Islamischem Dschihad und Hisbollah Sicherheitskräfte bemühten sich mit einem Notfallplan, den Betrieb am Flughafen normal laufen zu lassen. Die Behörden erklärten, den Vorfall zu untersuchen. In der Region wächst die Sorge vor einer noch größeren militärischen Konfrontation zwischen der Schiitenmuiliz Hisbollah im Libanon und Israel an der gemeinsamen Grenze. Die Lage ist besonders angespannt nach der Tötung eines Hamas-Anführers in Beirut durch einen mutmaßlich israelischen Luftangriff.

(zim/dpa)