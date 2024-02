Viele Tränen, wenig Worte Familien nehmen befreite Hamas-Geiseln in die Arme

Es gab „jede Menge Tränen, Umarmungen, nicht viele Worte“ und vor allem unendliche Erleichterung: In einem Krankenhaus bei Tel Aviv haben Angehörige am Montag den 60-jährigen Fernando Simon Marman und den zehn Jahre älteren Louis Har in Empfang genommen, die nach vier Monaten in Hamas-Geiselhaft von der israelischen Armee in einem gezielten Spezialeinsatz im Gazastreifen befreit wurden.