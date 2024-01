Erste Station Jerusalem Baerbock in Israel eingetroffen – Appell zu Mäßigung im Gazastreifen

Hunderte Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hatten Israel am 7. Oktober brutal überfallen und 1140 Menschen getötet sowie 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, die meisten von ihnen Zivilisten. Israel erklärte der Hamas daraufhin den Krieg und führt seither massive Angriffe im Gazastreifen, wo dadurch nach nicht unabhängig überprüfbaren Hamas-Angaben bisher mehr als 22.800 Menschen getötet wurden. Der „Terror der Hamas“ habe „unvorstellbares Leid über Kinder, Frauen, Männer in Nahost gebracht - in Israel und in Gaza“, erklärte Baerbock.