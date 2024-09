Vermittlung in Nahostkonflikt Baerbock beginnt Nahostreise mit Gesprächen in Saudi-Arabien

Gegen Mittag wollte die Bundesaußenministerin nach Jordanien weiterreisen. In der Hauptstadt Amman ist eine Unterredung mit Außenminister Aiman al-Safadi geplant. Dabei soll es ebenfalls um die Lage in der Region gehen. Insbesondere werde die Koordinierung der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen eine Rolle spielen, hatte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin angekündigt. Am Abend reist die Bundesaußenministerin weiter nach Israel, wo sie am Freitag Gespräche führen will.