USA zu Waffenruhe-Plänen „Die einzige Partei, die nicht Ja gesagt hat, ist Hamas“

Blinken reiste laut Kreisen am Kairoer Flughafen mit einer etwa 40-köpfigen Delegation an, wo er am Montag unter anderem mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammenkam. Am Nachmittag reiste er weiter, wie auf Bildern des Fernsehsenders Al-Arabija zu sehen war. Während seiner Nahostreise will Blinken bis Mittwoch außer Ägypten auch Israel, Jordanien und Katar besuchen. Israel und die Hamas verhandeln nicht direkt miteinander. Die USA, Ägypten und Katar treten als Vermittler auf.