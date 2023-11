Antisemitismus in Deutschland Die heikle Einordnung antisemitischer Straftaten

Nicht erst seit dem barbarischen Übergriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist der Antisemitismus in Deutschland auf dem Vormarsch. Bereits vor dem 7. Oktober haben antisemitisch motivierte Straf- und Gewalttaten in diesem Jahr deutlich zugenommen, wie die jüngsten polizeilichen Zahlen zeigen. Nun wird erneut Kritik an der Art und Weise laut, wie das Bundeskriminalamt (BKA) die Zahlen erfasst und in Kategorien einsortiert. Während Antisemitismus von rechts zu stark gewichtet würde, würden andere Tätergruppen mit ausländischen oder religiösen Ideologien vernachlässigt, lautet der Vorwurf.