Nahostkonflikt eskaliert Israels Einmarsch im Libanon birgt große Risiken

Hisbollah-Kämpfer und Waffen sind seit 2006 in vielen Ortschaften im Süden Libanons stationiert. Zwar zerstörten israelische Luftangriffe in den vergangenen Wochen einige Stellungen, doch die Hisbollah feuert weiter Raketen auf Israel. Mit „begrenzten, lokalen und gezielten“ Vorstößen nach Libanon hinein sollen israelische Truppen, darunter die aus Gaza an die Nordgrenze verlegte Eliteeinheit der 98. Division, nun verbliebene Hisbollah-Positionen bekämpfen. Ziel ist es, die Hisbollah hinter den Litani-Fluss 30 Kilometer nördlich der Grenze zurückzudrängen. Damit will die israelische Regierung zehntausenden Bewohnern des Grenzgebietes, die von den Raketen der Hisbollah in den vergangenen Monaten vertrieben wurden, die Rückkehr ermöglichen.