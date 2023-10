„Cairo Summit for Peace“ Ägypten lädt zu internationalem Nahost-Gipfeltreffen in Kairo

Kairo · Ägypten lädt am Samstag wegen des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu einem Nahost-Gipfel in die Hauptstadt Kairo. Für die Bundesregierung nimmt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an dem „Cairo Summit for Peace“ teil.

20.10.2023, 17:15 Uhr

Ägypten, Kairo: Ägypter nehmen an einem Protest zur Unterstützung der Palästinenser vor der al-Azhar-Moschee teil (Archivbild). Foto: dpa/Omar Zoheiry

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der jordanische König Abdullah II., Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie weitere Außenministerinnen und Außenminister mehrerer EU-Staaten werden zu dem Treffen erwartet. Im Vorfeld wurde über den Entwurf einer gemeinsamen Erklärung der Gipfelteilnehmer verhandelt. Baerbock sagte, es gehe bei dem Treffen um die Frage, „wie man einen Flächenbrand verhindern“ und eine humanitäre Katastrophe abwenden könne. Trotz der sehr unterschiedlichen Ansichten bezüglich des Nahost-Konflikts müsse deutlich gemacht werden, „dass der Terrorismus niemandem in dieser Region nützt“.

(schroen/AFP)