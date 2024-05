Verhandlungen im Nahostkonflikt Ägypten in der ersten Reihe

Doch jetzt herrscht am Nil die Meinung vor, dass man sich doch einmal von Angesicht zu Angesicht treffen sollte. Satellitenbilder zeigen, dass die israelische Armee die Großoffensive auf Rafah, die südlichste Stadt im Gazastreifen, vorbereitet und in unmittelbarer Nähe der Stadt Zelte für Flüchtlinge aufstellen lässt. Allerdings, so heißt es in Kairo, könnten diese Zelte lediglich einige Tausend Palästinenser beherbergen. Es halten sich aber 1,2 Millionen Menschen in Rafah auf, wo sie sich vor den Kämpfen im Rest des dicht besiedelten Küstenstreifens in Sicherheit gebracht haben. Ägypten befürchtet, dass Hunderttausende bei einem Ausbruch von Kämpfen über die Grenze in den ägyptischen Teil von Rafah fliehen würden – so wie im Januar 2008.