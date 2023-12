Nachrichtenagentur Anadolu Türkei warnte Israel vor Operationen gegen Hamas in der Türkei

Dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad wurde in den vergangenen Jahren die Beteiligung an Tötungen palästinensischer Extremisten und iranischer Nuklearwissenschaftler im Ausland nachgesagt. Die Türkei hat Hamas-Vertreter empfangen und Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, seine Regierung sehe die islamistische Hamas als Befreiungsorganisation an, nicht als Terrorgruppe.