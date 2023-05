Kämpfe gehen weiter Israel setzt Luftangriffe auf den Gazastreifen fort

Das israelische Militär teilte mit, die Kampfflugzeuge hätten Raketenwerfer der Gruppe Islamischer Dschihad außer Gefecht gesetzt. Bewohner des Gazastreifens berichteten von Explosionen in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Gebiets. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Trotz der sporadischen israelischen Angriffe war die Lage am Freitagmorgen relativ ruhig. Der Islamische Dschihad stellte seinen Raketenbeschuss in der Nacht ein und weckte damit die Hoffnung, dass Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen einen Waffenstillstand vermitteln könnten.