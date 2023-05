Gespräche über Waffenruhe abgebrochen Beschuss zwischen Palästinensern und Israel geht weiter

Militante Palästinenser feuerten Armeeangaben zufolge bislang mehr als 860 Raketen und Mörsergranaten Richtung Israel, 670 davon überquerten demnach die Grenze. Bei einem Raketeneinschlag in ein Wohnhaus in der israelischen Stadt Rehovot war am Donnerstag ein Mensch getötet worden. Seit Beginn der Angriffe wurden 22 Menschen in Israel verletzt.