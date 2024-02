Führung im Westjordanland Was der Rücktritt der Palästinenser-Regierung bedeuten könnte

Die PA wurde in den frühen 1990er Jahren im Zuge von Friedenszwischenabkommen geschaffen, die Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO - damals geführt von Jassir Arafat - schlossen. Der Behörde wurde eine begrenzte Autonomie in Teilen des Westjordanlandes und im Gazastreifen gewährt, im Vorfeld einer möglichen Dauerlösung. Die Palästinenser hofften, dabei volle Eigenstaatlichkeit in beiden Territorien sowie in Ost-Jerusalem zu erreichen. Das sind Gebiete, die Israel im Nahost-Krieg von 1967 eingenommen hatte. Aber die beiden Seiten schaffen es nicht, sich auf ein endgültiges Abkommen zu verständigen.