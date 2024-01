Reise durch den Nahen Osten Baerbock besucht die UN-Blauhelmmission im Libanon

Am Vortag hatte sich Baerbock nach einem Besuch am ägyptischen Grenzübergang Rafah zum südlichen Gazastreifen erschüttert über die humanitäre Not der Menschen geäußert und dringend einen besseren Zugang zu medizinischer und humanitärer Hilfe verlangt. „Das Leben in Gaza ist die Hölle. Menschen haben nichts zu essen, Menschen haben nichts zu trinken. Vor allen Dingen haben Menschen keine medizinische Versorgung“, sagte sie am Abend in der ägyptischen Stadt Al-Arisch. „Die Krankenhäuser, die es überhaupt noch gibt in Gaza, müssen funktionieren können“, sagte die Bundesaußenministerin.