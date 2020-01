Nach Präsentation des US-Nahost-Plans : Rakete aus Gazastreifen auf Israel abgefeuert

In den vergangenen Tagen ist es zu Demonstrationen der Palästinenser gekommen, die gegen den Nahost-Plan von Donald Trump protestiert haben. Foto: dpa/Mohammed Talatene

Jerusalem Am Dienstag hatte US-Präsident Trump seinen Nahost-Plan vorgestellt. Am Mittwochabend vermeldete die israelische Armee, dass eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurde.

Aus dem Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Armee am Mittwochabend eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Es ist der erste Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel seit der Vorstellung des Nahost-Plans durch US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Kurz zuvor hatte die israelische Armee angekündigt, ihre Truppenpräsenz im Westjordanland und an der Grenze zum Gazastreifen zu erhöhen.