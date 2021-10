Nahost-Konflikt : Israel erklärt Palästinensergruppen zu Terrororganisationen

Jerusalem Die sechs bekannten palästinensischen Menschenrechtsgruppen dokumentieren Menschenrechtsverletzungen beider Kriegsparteien im Nahost-Konflikt. Israel aber wirft ihnen geheime Verbindungen zu einer militanten Behörde vor.

Es handelt sich um die 1979 gegründete Gruppe Al-Haq, die Menschenrechtsgruppe Addameer, die Organisation Defense for Children International-Palestine, das Bisan Center for Research and Development sowie die Organisationen Union of Palestinian Women's Committees und Union of Agricultural Work Committees.