Nahost-Konflikt Fotos und Reaktionen zum Iran-Angriff

Nach dem iranischen Luftangriff auf Israel am vergangenen Wochenende hält die Welt den Atem an. Wir zeigen Fotos und Reaktionen zur aktuellen Situation.

Diese Werbeanzeige in der iranischen Hauptstadt Teheran zeigt Raketen und den Text „Das Versprechen des Ehrlichen“ in arabischer Schrift. Außerdem ist der Satz „Israel ist schwächer als das Netz einer Spinne“ in persischer Sprache zu lesen.