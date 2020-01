Internationale Reaktionen : Trumps Plan zwischen „ernsthafter Initiative“ und „Verrat des Jahrhunderts“

Jerusalem Der Nahost-Plan von Trump trifft zwar den Geschmack der von Israels Hardliner-Regierung. Palästinenserpräsident Abbas spricht von „Unsinn“. Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend.

Der lang erwartete Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump sieht die Bildung eines eigenen Palästinenserstaates mit der Hauptstadt in Ostjerusalem vor. Trump hat im neuen Nahost-Plan eine nach seinen Worten „realistische Zwei-Staaten-Lösung“ vorgeschlagen. Jerusalem solle die „ungeteilte Hauptstadt“ Israels sein, sagte Trump am Dienstag bei der Vorstellung des Plans im Weißen Haus. Zugleich versprach er den Palästinensern für einen künftigen eigenen Staat eine Hauptstadt in Ost-Jerusalem sowie eine Verdoppelung ihres Territoriums. Schon nach seinem Wahlsieg vor mehr als drei Jahren hat Trump einen Nahost-Plan angekündigt. Nun stellte er ihn am Dienstag endlich vor. Der Plan ruft internationale Kritik hervor.