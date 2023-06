Nach Wahl in Montenegro Generationswechsel und unklare Mehrheit

Die Staatliche Wahlkommission gab bis Montagmittag keine Ergebnisse bekannt. Die von den Wahlforschungsinstituten CDT und Cemi ermittelten Ergebnisse gelten aber als zuverlässig. Spajic meldete noch in der Wahlnacht den Anspruch auf die Ministerpräsidentschaft an. „Es ist offensichtlich, dass wir die neue pro-europäische Regierung bilden werden“, sagte er in Podgorica.