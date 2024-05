Nach Verurteilung in New York Trumps Anwalt kündigt Berufung im Schweigegeldprozess an

Nach dem Urteil im historischen Schweigegeldprozess gegen Donald Trump hat der Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten angekündigt, Berufung einzulegen. Dies solle so schnell wie möglich geschehen, sagte Trumps Anwalt Todd Blanche am Donnerstag (Ortszeit) im US-Sender CNN. Zuvor hatte die Jury des Gerichts in New York Trump in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. Als Datum für die Verkündung des Strafmaßes bestimmte Richter Juan Merchan den 11. Juli. Anwalt Blanche sagte, danach werde in Berufung gegangen.