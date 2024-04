„Kein Zusammenstoß, keine Konfrontation“ Biden und Xi führen erstes Gespräch seit Gipfeltreffen im November

Biden äußerte sich nach AP-Informationen im Gespräch mit Xi auch beunruhigt über Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer. Dazu gehörten Versuche Chinas im Februar, die Versorgung philippinischer Streitkräfte auf der Second Thomas Shoal, einem umstrittenen Riff in der Spratly-Inselgruppe, mit Nachschub zu behindern. Kommende Woche will Biden seinen philippinischen Kollegen Ferdinand Marcos Jr. und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida im Weißen Haus empfangen. Bei dem ranghohen Treffen dürfte Chinas Einfluss in der Region ganz oben auf der Agenda stehen.