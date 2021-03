Nach Tod von Staatschef Magufuli : Tansania bekommt erstmals eine Präsidentin

Daressalam Zum ersten Mal wird die Führung des afrikanischen Staates von einer Frau übernommen: Samia Suluhu Hassan wurde nur wenige Tage nach dem Tod ihres Vorgängers vereidigt.

Nach dem Tod von Präsident John Magufuli hat Tansania eine neue Staatschefin. Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan wurde am Freitag in Daressalam als neue Präsidentin vereidigt und ist somit die erste Frau, die das Amt bekleidet.

In ihrer ersten öffentlichen Ansprache als Präsidentin kündigte Hassan eine 21-tägige Staatstrauer für Magufuli an. Der 22. und 25. März würden Feiertage sein, sagte sie. Am letzteren Tag soll Magufuli beerdigt werden. „Es ist kein guter Tag für mich, zu euch zu sprechen, weil ich eine Wunde im Herzen habe“, sagte die Politikerin. „Heute habe ich den höchsten Amtseid in Trauer abgelegt.“