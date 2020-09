Nach TikTok-Sperre in den USA : China droht mit Gegenmaßnahmen

Shanghai Am Sonntag sollen Download-Plattformen die App TikTok in den USA löschen. US-Präsident Trump sieht allerdings eine schnelle Einigung zur Zukunft der App. Peking wirft der US-Regierung „Schikane“ vor.

Die US-Regierung hatte zuvor angekündigt, ab Sonntag das Herunterladen der chinesischen Videoplattform TikTok über die App-Marktplätze von Google und Apple zu sperren . Das Handelsministerium in Washington begründete die Entscheidung, die auch den chinesischen Kommunikationsdienst Wechat betrifft, mit Gefahren für die „nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump verdächtigt Tiktok der Spionage für China, was der Mutterkonzern Bytedance zurückweist.

Trump sieht schnelle Einigung zur Zukunft von TikTok

US-Präsident Donald Trump hält nach eigener Darstellung eine schnelle Einigung hinsichtlich des chinesischen Kurzvideodienstes TikTok für denkbar. Es gebe einige großartige Möglichkeiten, sagte Trump am Freitag. Er werde in Kürze umfassend über die Angelegenheit informiert. Das Verbot soll am Sonntagabend in Kraft treten. Dann wären die Apps nicht mehr bei Apple und Google verfügbar. Die Anweisung kann aber noch außer Kraft gesetzt werden, sollte TikTok-Eigner ByteDance sich mit dem US-Konzern Oracle auf eine Lösung verständigen, die den Sicherheitsbedenken der Washingtoner Regierung Rechnung trägt.