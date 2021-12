Nach Sanktionen aus dem Westen : Belarus verhängt Beschränkungen für Fluggesellschaften und Importe

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte am Montag, die Sanktionen gegen das Land richteten keinen spürbaren Schaden an. Foto: dpa/Sergei Shelega

Kiew In der vergangenen Woche hatten die USA, die EU, Großbritannien und Kanada Strafmaßnahmen gegen Dutzende belarussische Offizielle, Organisationen und Unternehmen verhängt. Nun reagiert die Regierung von Alexander Lukaschenko.

Belarus hat als Reaktion auf westliche Sanktionen Importbeschränkungen sowie Beschränkungen für Fluggesellschaften aus der Europäischen Union und Großbritannien angekündigt. Die Importbeschränkungen stellten eine Reaktion dar auf „illegalen externen Sanktionsdruck, der darauf abzielt, die Souveränität von Belarus zu untergraben und das Wohlergehen der belarussischen Bürger zu verschlechtern“, teilte das Außenministerium des Landes am Montag mit. Welche westlichen Güter von den Beschränkungen betroffen sein sollten, wurde nicht gesagt.

In der vergangenen Woche hatten die USA, die EU, Großbritannien und Kanada Sanktionen gegen Dutzende belarussische Offizielle, Organisationen und Unternehmen verhängt. Die EU zielte dabei auf jene ab, denen sie die Teilhabe an einer „hybriden Attacke“ mittels Drucks durch Migranten an den Grenzen Polens, Litauens und Lettlands gegen den Staatenbund vorwirft.