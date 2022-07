Rücktritt des britischen Premiers : Die potenziellen Nachfolger von Boris Johnson

London Nach dem Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson von der Spitze der Konservativen Partei bringen sich seine potenziellen Nachfolger in Stellung. Wir zeigen die aussichtsreichsten Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick.

Nachdem der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag von der Spitze der Konservativen Partei zurückgetreten ist, bringen sich bereits potenzielle Nachfolger in Stellung. In einigen Wochen soll darüber abgestimmt werden, wer neuer Parteichef und damit auch neuer Premierminister werden soll.