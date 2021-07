Nach Präsidentenmord : Haiti bekommt neue Regierung

Port-au-Prince Zwei Wochen nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse wird in Haiti am Dienstag eine neue Regierung gebildet. Nch Angaben aus Regierungskreisen soll Ariel Henry neuer Ministerpräsident werden.

Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. Nach Polizeiangaben war ein Mordkommando aus 26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft an dem Attentat beteiligt. Mehr als 20 Menschen wurden seither festgenommen.