Despot in Moskau Tot, Gefängnis oder Exil – das Schicksal von Putins Gegnern

Der Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa wurde im April 2023 zu 25 Jahren Haft in einer Strafkolonie in Sibirien verurteilt - es ist das bislang härteste Urteil wegen kritischer Äußerungen über den Kreml und die Offensive in der Ukraine. Kara-Mursa leidet seit Jahren an der Nervenerkrankung Polyneuropathie, die seinen Anwälten zufolge durch zwei Giftanschläge auf ihn in den Jahren 2015 und 2017 ausgelöst wurde.