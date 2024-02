Ex-Präsident muss Hunderte Millionen Dollar zahlen Wie reich ist Donald Trump wirklich?

Wie reich ist Donald Trump wirklich? Einen Einblick in seine Vermögensverhältnisse wird der notorische Blender in Monatsfrist geben müssen. Denn genau so lange hat er Zeit, die Geldstrafen zu hinterlegen, die er in zwei Zivilverfahren angehäuft hat. Zuletzt verurteilte ihn der New Yorker Supreme Court am Freitag zu rund 450 Millionen Dollar an Rückzahlungen von erschlichenen Gewinnen, Bußgeldern und Zinsen für seine Schwindeleien bei der Bewertung seiner Unternehmen. Dadurch hatte er sich bei Banken und Versicherungen bessere Konditionen erschlichen.