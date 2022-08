Nach Mar-a-Lago-Durchsuchung : Trump reicht Klage gegen das FBI ein - Überprüfung durch neutrale Person gefordert

Washington Die beispiellose Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump hat in den USA für Aufsehen und Unruhe gesorgt. Nun wehrt sich der 76-Jährige mit einer Klage gegen das FBI.

Nach der Durchsuchung seines Anwesens durch die amerikanische Bundespolizei FBI wehrt sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf rechtlichem Weg gegen das Vorgehen der Behörden. Trumps Anwälte reichten am Montag (Ortszeit) bei einem Gericht im Bundesstaat Florida eine Klage ein, mit der der Republikaner unter anderem die Einsetzung eines neutralen Prüfers erreichen will. Dieser solle die bei dem Einsatz auf dem Anwesen Mar-a-Lago in Florida sichergestellten Dokumente einsehen - gleichzeitig solle die Prüfung durch die staatlichen Ermittler bis dahin eingestellt werden.