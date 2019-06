Wegen Ibiza-Affäre : Ex-FPÖ-Chef Strache nimmt EU-Mandat nicht an

Wien Heinz-Christian Strache verzichtet auf sein Mandat für das EU-Parlament. Zunächst sollen alle Hintergründe des Ibiza-Videos geklärt werden, erklärte er. Seine Entscheidung könnte aber auch mit der Kandidatur seiner Frau Philippa für den Nationalrat zu tun habe.

Der nach dem Skandal-Video zurückgetretene FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nimmt sein bei der Europawahl gewonnenes Mandat nicht an. „Eine Rückkehr in die aktive Politik kann und soll erst erfolgen, nachdem die Hintergründe des Ibiza-Videos weitestgehend aufgeklärt sind“, schrieb Strache in einer am Montag veröffentlichten Presseerklärung.