„Unter Hochdruck mit Airlines in Kontakt“ Regierung will Deutsche aus Israel ausfliegen lassen

Auch andere europäische Länder holen ihre Landsleute aus Israel angesichts der Kämpfe nach Hause. So erklärte die Lufthansa-Tochter Swiss, sie plane nach dem ersten Sonderflug am Dienstag einen weiteren am Mittwoch. Die 215 verfügbaren Sitzplätze in der Maschine seien über eine spezielle Hotline buchbar. Nach Angaben der Regierung in Bern halten sich rund 28.000 Schweizer in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten auf. Auch Österreich bereitet für Mittwoch eine Evakuierung seiner Bürger aus Israel vor und setzt dafür ein militärisches Transportflugzeug ein. Etwa 200 Österreicher hätten bisher den Behörden mitgeteilt, dass sie das Land verlassen möchten. Auch Ungarn, Portugal und Island organisierten bereits Evakuierungsflüge.