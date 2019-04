Einkommensteuer runter : Macron macht Zugeständnisse an die „Gelbwesten“

Paris Nach rund fünf Monate andauernden Protesten der "Gelbwesten" reagiert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und will die Einkommensteuer "deutlich" senken.

Das kündigte der Staatschef am Donnerstag vor Journalisten und Kabinettsmitgliedern im Elysée-Palast in Paris an. Der 41-Jährige deutete zudem eine mögliche Rückkehr zur Vermögensteuer an, die er weitgehend abgeschafft hatte.