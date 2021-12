Nach Festnahmen : Hongkonger Online-Medium stellt Betrieb ein

Patrick Lam (l), Herausgeber der Online-Publikation «Stand News», wird von Polizeibeamten in einen Lieferwagen eskortiert, nachdem sie in seinem Büro Beweismaterial durchsucht haben. Foto: dpa/Vincent Yu

Hongkong Erst im Juli gab die Hongkonger Zeitung „Apple Daily“ auf. Jetzt trifft es mit der Online-Publikation „Stand News“ das nächste pro-demokratische Medium. Die Polizei nahm mehrere Mitarbeiter fest.

In Hongkong hat ein weiteres pro-demokratisches Medium auf Druck der Behörden den Betrieb eingestellt. Nachdem am Mittwoch mehrere Mitarbeiter festgenommen wurden, teilte die Online-Publikation „Stand News“ einige Stunden später mit, alle Mitarbeiter entlassen und den Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt zu haben. „Vielen Dank an die Leser für Ihre anhaltende Unterstützung“, hieß es in einer auf Facebook verbreiteten Mitteilung zur Schließung.