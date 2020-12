Rechtlich verbindlich : EU verpflichtet sich bei den Vereinten Nationen auf neues Klimaziel

Brüssel Der EU-Gipfel war sich politisch einig, nun wird das neue Klimaschutzziel des Staatenverbunds auch rechtlich verbindlich. Für Umweltministerin Schulze ist klar: Alle müssen mehr tun, auch Deutschland.

Die Europäische Union wird sich bei den Vereinten Nationen verpflichten, bis 2030 ihren Ausstoß an Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. Dies beschlossen die EU-Umweltminister am Donnerstag in Brüssel. Die Meldung an die UN werde bereits am Freitag übermittelt, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Brüssel.