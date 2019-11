Nach dem Brexit „zweitklassig“ : EU-Ratspräsident Donald Tusk sagt Briten Außenseiterrolle auf internationaler Bühne voraus

Brüssel Großbritannien wird nach Ansicht von EU-Ratspräsident Donald Tusk nach dem Brexit einen internationalen Bedeutungsverlust erleiden. Nach dem Brexit werde Großbritannien „ein zweitklassiger Spieler“ sein.

"Nur als Teil eines vereinten Europas kann das Vereinigte Königreich einen globale Rolle spielen", sagte Tusk am Mittwoch bei einer Rede in Brügge. Nach dem Austritt aus der EU werde Großbritannien ein "Außenseiter, ein zweitklassiger Spieler" sein.

Einigung in Brüssel

Am 12. Dezember werden in Großbritannien vorgezogene Parlamentswahlen abgehalten. Tusk rief die Brexit-Gegner auf, "nicht aufzugeben". Es habe bereits eine Nachspielzeit und eine Verlängerung gegeben. Auch ein "Elfmeterschießen" sei nicht auszuschließen, sagte Tusk offenbar in Anspielung auf Forderungen der oppositionellen Labour-Partei, ein neues Abkommen mit der EU auszuhandeln und danach eine Volksabstimmung darüber abzuhalten.