Provokante Äußerungen Erdogan triumphiert nach Berlin-Besuch

Kaum war Recep Tayyip Erdogan aus Berlin zurück in der Türkei, legte er die rhetorischen Samthandschuhe ab. Bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich der türkische Präsident am Freitagabend für seine Verhältnisse zurückhaltend zum Gaza-Krieg geäußert. Einen Tag später formulierte er bei einer Rede in Istanbul wieder wesentlich schärfer. „Die westliche Welt hält in einer imperialistischen Kreuzritter-Struktur zusammen“, sagte der Präsident nun. Türkische Medien feiern Erdogan nach seiner Visite in Deutschland als Weltenlenker.