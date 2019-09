Nach Anzeige von Carola Rackete : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Innenminister Salvini

Rom Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hatte den früheren italienischen Innenminister wegen Beleidigung angezeigt. Jetzt laufen Vorermittlungen gegen Salivini. Die können sich allerdings Monate lang hinziehen.

Die deutsche Kapitänin hatte Ende Juni das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gefahren. Gegen Rackete wird in Italien unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Sie selbst beschuldigt Salvini in der Verleumdungsklage, Menschen in sozialen Medien zum Hass anzustacheln.