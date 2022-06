Umdenken nach Amokläufen : US-Senatoren einigen sich auf Änderungen in Waffenpolitik

In St. Louis sind Hunderte auf die Straße gegangen, um für Änderungen am US-Waffengesetz zu demonstrieren. Foto: AP/Jack Myer

Washington Die Massaker in einer Grundschule in Uvalde und einem Supermarkt in Buffalo mit vielen Opfern haben in den USA eine politische Dynamik in Gang gesetzt, die ein Handeln - wenn auch nur in kleinem Rahmen - gegen Waffengewalt endlich möglich macht.

Verhandler beider Parteien im US-Senat haben einen gemeinsamen Rahmen für ein Waffenabkommen bekanntgegeben. Dieser sieht bescheidene Einschränkungen bei Waffenkäufen, Programme für psychische Gesundheit und Verbesserungen bei der Sicherheit an Schulen vor.

Der Vorschlag bleibt weit hinter den von Präsident Joe Biden und vielen Demokraten angestrebten härteren Schritten zurück. Dennoch würde er eine Abkehr von jahrelangen Waffenmassakern bedeuten, die im Kongress kaum Folgen nach sich zogen, sollte es tatsächlich zu neuen Gesetzen kommen.

Eine rasche Umwandlung jedweder Vereinbarung in Gesetzesform wird angestrebt - möglicherweise noch in diesem Monat, bevor die politische Dynamik in Folge der Massentötungen in Buffalo, New York, und Uvalde, Texas, nachlässt.

20 Senatoren, darunter zehn Republikaner, forderten in einer Mitteilung die Verabschiedung. Dies ist potenziell entscheidend, da das größte Hindernis für eine Durchsetzung der Maßnahme im Kräfteverhältnis im Senat liegt - beide Parteien stellen jeweils 50 Senatoren. Mindestens zehn Stimmen der Republikaner würden somit benötigt um die Schwelle von 60 nötigen Stimmen zu erreichen.

Der parteiübergreifende Kompromiss würde die Jugendakten beziehungsweise Angaben zu Jugendstrafen von Waffenkäufern unter 21 Jahren verfügbar machen, wenn diese Hintergrundüberprüfungen unterzogen würden. Die Täter hinter der Attacke in einem Supermarkt in Buffalo mit zehn Toten sowie in einer Grundschule in Uvalde mit 21 Toten waren jeweils 18 Jahre alt. Viele Angreifer, die in den vergangenen Jahren ähnliche Gewalttaten verübten, waren jung.

Die Einigung würde auch dazu führen, dass US-Staaten Geld erhalten, um Gesetze zur Verhinderung von Waffengewalt zu erlassen, die es leichter machen würden, Menschen, die als möglicherweise gewalttätig angesehen werden, Waffen wegzunehmen, die Sicherheit an Schulen zu verbessern und Programme für psychische Gesundheit zu fördern.

Zudem müssten mehr Menschen, die Waffen verkaufen, Händlerlizenzen des Bundes erhalten, was sie verpflichten würde, Hintergrundüberprüfungen bei Waffenkäufern vorzunehmen.

Biden teilte mit, der Rahmen, auf den sich die Senatoren verständigt haben, „tut nicht alles, was ich für notwendig halte, aber er spiegelt wichtige Schritte in die richtige Richtung wider und wäre die bedeutendste Waffensicherheitsgesetzgebung, die seit Jahrzehnten vom Kongress verabschiedet wurde.“

Angesichts der parteiübergreifenden Unterstützung gebe es keine Entschuldigung für eine Verzögerung und keinen Grund, warum das Vorhaben nicht schnell durch den Senat und das Repräsentantenhaus gehen könnte, erklärte Biden.

