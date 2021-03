Nach Militärputsch : USA setzen Handelsabkommen mit Myanmar aus

Wilmington/Berlin Die USA legen ihre Handelsvereinbarungen mit Myanmar als Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen des Militärs gegen die Demokratiebewegung auf Eis. US-Präsident Joe Biden hatte die Taten zuvor als „abscheulich“ bezeichnet. Auch die deutsche Bundesregierung verurteilte die Militär-Gewalt scharf.

Nach dem Militärputsch in Myanmar am 1. Februar und dem seitdem andauernden gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten setzen die USA ihre Handelsvereinbarungen mit dem südostasiatischen Land auf Eis. Das teilte die neue US-Handelsbeauftragte Katherine Tai am Montag mit. Nach Tais Angaben werden alle Engagements mit Myanmar im Rahmen des Handels- und Investitionsabkommens von 2013 mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Dies soll so lange gelten, bis die von der Armee abgesetzte demokratische Regierung ins Amt zurückkehrt. Tai verurteilte die Gewalt gegen Demonstranten als „direkten Angriff“ auf die Demokratiebewegung in Myanmar.