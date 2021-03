US-Präsident bereitet Sanktionen vor : Biden verurteilt Militärgewalt in Myanmar als „schrecklich und abscheulich“

Wilmington US-Präsident Joe Biden beschäftigt sich mit der Gewalt gegen Demonstranten im vom Militärputsch zerrütteten Myanmar. Man arbeite derzeit an Sanktionen, sagte er. Außerdem verurteilte er die Taten als „abscheulich“.

US-Präsident Joe Biden hat die Militärgewalt in Myanmar scharf verurteilt. „Es ist schrecklich. Es ist absolut abscheulich“, sagte Biden am Sonntag (Ortszeit) bei der Abreise aus seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. Biden hatte dort das Wochenende verbracht und machte sich am Sonntag auf den Rückweg in die US-Hauptstadt Washington. Auf die Frage nach möglichen Sanktionen und einer Reaktion der US-Regierung auf die Gewalt in Myanmar sagte Biden demnach nur knapp: „Wir arbeiten gerade daran.“