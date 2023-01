Zwei Jahre nach Putsch in Myanmar Diese Forderungen stellt Amnesty International

Anlässlich des zweiten Jahrestages des Militärputsches in Myanmar hat Amnesty International (AI) die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen in Deutschland gefordert. „Seit zwei Jahren tötet das Militär in Myanmar wahllos Tausende“, erklärte Theresa Bergmann von Amnesty International am Dienstag und forderte die Generalbundesanwaltschaft auf, Ermittlungen aufzunehmen. Die Militärjunta deutete indes einen möglichen Aufschub der geplanten Wahl und eine Verlängerung des am Mittwoch auslaufenden Ausnahmezustands an.