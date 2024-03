Mutmaßlicher Terroranschlag bei Moskau Inzwischen offenbar elf Personen festgenommen

Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag auf eine Konzerthalle am Stadtrand von Moskau sind mehr als 93 Menschen getötet worden. Das teilte das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands am Samstagmorgen mit. Es sei damit zu rechnen, dass sich diese Zahl noch erhöhen werde. Es seien auch mindestens drei Kinder getötet worden. Demnach starben im Krankenhaus fünf Menschen an ihren Verletzungen, darunter die drei Kinder. Die Behörde rief die Menschen auf, Blut für die Verletzten zu spenden. Es wurden mehrere Stellen dafür eingerichtet. Zugleich gingen die Behörden von fast 150 Verletzten in dem Veranstaltungszentrum Crocus City Hall aus. Die unbekannten Bewaffneten, die am Vorabend vor einem Rockkonzert wild um sich geschossen hatten, waren auf der Flucht. Starke Einheiten der Nationalgarde suchten nach ihnen.