Nach Anschlag auf zwei Moscheen : Mutmaßlicher Christchurch-Attentäter plädiert auf „nicht schuldig“

In Anstaltskleidung war Brenton Tarrant auf einem Bildschirm im Gerichtssaal in Christchurch zu sehen. Foto: REUTERS/POOL

Christchurch Per Stumm-Video war der Australier Brenton Tarrant aus dem Sichehreitsgefängnis im Gerichtssaal zugeschaltet. 51-facher Mord und 40-facher Mordversuch werden ihm zu Last gelegt. Der Prozess soll aber erst im Mai 2020 beginnen.

Drei Monate nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit 51 Toten auf zwei Moscheen in Neuseeland hat der mutmaßliche Täter in allen Punkten auf „nicht schuldig“ plädiert. Zu dem Gerichtstermin in Christchurch wurde der Australier Brenton Tarrant am Freitag per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltet.