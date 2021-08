Mitarbeiter der britischen Botschaft : Mutmaßlicher ausländischer Agent in Potsdam festgenommen

Karlsruhe Gegen einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin werden Vorwürfe erhoben, er habe Dokumente an den russischen Geheimdienst geliefert.

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin festnehmen lassen, weil er einem russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente verschafft haben soll. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe sollte am Mittwoch entscheiden, ob der Brite in Untersuchungshaft kommt.