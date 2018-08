Mutmaßlicher Anschlag: Nicolás Maduro macht Julio Borges verantwortlich

Caracas Die Regierung in Venezuela sprach von einem Anschlag auf ihren Präsidenten, doch es gibt auch Zweifel an dieser Darstellung. Maduro selbst ist sich sicher, wer dahinter steckt - der Beschuldigte selbst nennt das Ganze eine Farce.

„Die Aussagen deuten auf Julio Borges hin, der in einem herrschaftlichen Haus in Bogotá lebt. Wir wissen, dass er die Feigheit besitzt, sich an so einer Sache zu beteiligen“, sagte Maduro in einer Fernsehansprache am Dienstag. Borges ist einer der bekanntesten Regierungsgegner Venezuelas. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.