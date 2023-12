Viele Verletzte in der Ukraine Abgeordneter wirft Handgranaten in Dorfratssitzung

Das teilte die Polizei des Gebiets am Freitag mit. Sechs Verletzte, darunter der Täter, mussten in Krankenhäuser gebracht werden. In einem Polizeivideo ist zu sehen, wie der Mann in den Sitzungsraum eintritt und unvermittelt mehrere Granaten wirft. Der Vorfall spielte sich im Dorf Kerezky ab, das knapp 40 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt liegt.