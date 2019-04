Mögliche Einmischung in US-Wahl : Kreml weist Vorwürfe aus Mueller-Bericht zurück

Mögliche Einmischung in US-Wahl

Der Kreml in Moskau (Archivfoto). Foto: AFP/ALEXANDER NEMENOV

Moskau Der Bericht von US-Sonderermittler Robert Mueller sorgt für ein kritisches Echo aus Moskau. Der Kreml weist weiter jede Form einer möglichen Einmischung in den US-Wahlkampf von 2016 zurück.

„Wie jeher akzeptieren wir derartige Anschuldigungen nicht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Muellers Bericht behaupte, dass Moskau sich eingemischt habe. Dafür habe der Ermittler aber weiterhin keine Beweise vorgelegt. Treffen zwischen russischen und amerikanischen Geschäftsleuten überhaupt als Versuche zu erwähnen, sei schlicht „absurd“.

„Niemand hat hier irgendjemandem geschadet“, sagte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin der Agentur Tass zufolge. Es sei nun mal Teil ihrer Arbeit, solche Kontakte zu pflegen. Russland tue dies auch mit anderen Ländern in dieser Form. „Geschäftsleute arbeiten nun mal so.“

Nach der Veröffentlichung des Mueller-Berichts lässt sich in jedem Fall sagen: Der Sonderermittler skizziert in vielen, auch in bislang unbekannten Einzelheiten, wie energisch sich Trump gegen die Nachforschungen stemmte.