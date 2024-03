Für Putin der Mann ohne Namen Wie Nawalny den Kreml-Chef über den Tod hinaus verfolgt

Er nannte ihn „die Person“ oder „den von Ihnen erwähnten Staatsbürger“: Wenn der russische Präsident Wladimir Putin von Alexej Nawalny sprach, nahm er nie dessen Namen in den Mund. Ließ sich die Erwähnung seines prominentesten Kritikers nicht vermeiden, wich der Kremlchef auf sprachliche Verrenkungen aus. Nun ist Nawalny tot. Nach seinem Tod in einem russischen Straflager wurde der Oppositionspolitiker am Freitag in Moskau beigesetzt. Abzuwarten bleibt nun, welchen Einfluss der unbequeme Nawalny auch über seinen Tod hinaus haben wird.